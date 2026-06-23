23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数987と、値下がりが優勢だった。 個別ではサツドラホールディングス、トライアイズ、ツインバードがストップ高。テクニスコ、菊池製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。ｎｍｓホールディングス、テクノフレックス、スガイ化学工業、ワシントンホテル、オハラなど18銘柄は年初来高値を更新。トーシンホールディ