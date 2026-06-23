23日の日経平均株価は前日比2565.58円（-3.55％）安の6万9788.38円と9日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1150、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は588.11円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が486.74円、キオクシア が385.07円、アドテスト が178.61円、イビデン が136.77円と並んだ。 プラス寄与度ト