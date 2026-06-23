23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数136、値下がり銘柄数421と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、ＬｉＮＫＸ、サクシードがストップ高。ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、ＨＰＣシステムズは一時ストップ高と値を飛ばした。ヌーラボ、ベストワンドットコム、ＡＨＣグループ、セレンディップ・ホールディングスなど5銘柄は年初来高値を