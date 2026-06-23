23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.1％増の7744億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.3％増の5550億円だった。 個別ではグローバルＸ銀行高配当－日本株式 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、ＮＥＸＴ日経３００株価上場投信 、ｉシェアーズＭＳ