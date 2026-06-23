NPB(日本野球機構)は23日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第22回中間発表を行いました。パ・リーグでは前日発表から各部門トップに変動はなし。球団別では日本ハムの選手が最多6部門でトップに立っています。得票数パ最多の万波中正選手は50万票を突破しました。そのほかのランキングでは遊撃手部門に順位変動が。紅林弘太郎選手(オリックス)が前日から1つ順位を上げて3位となっています。ファ