◇パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（2026年6月23日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が“勘ピューター”切れ切れ采配で連敗を「2」で止めた。外野のスタメン布陣は左翼・吉田、中堅・矢沢、右翼・野村だったが、2回の守備から左翼・野村、中堅・吉田、右翼・矢沢に早くもシャッフルした。4点リードの8回守備からは二塁に奈良間を投入。 同時に外野も再び中堅に五十幡、矢沢を中堅から左翼に変更した。攻撃で