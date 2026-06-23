長野青年会議所の若麻績憲義理事長（右）から提言書を受け取る長野市の荻原健司市長＝23日午後、長野市役所長野青年会議所は23日、2038年冬季五輪・パラリンピックを長野市に招致することを求める提言書を荻原健司市長に提出した。まちづくりを進める上で五輪招致が有効だと提言。荻原市長は「私が考える方向性は近いものがある。状況を見ていきたい」と話した。長野では1998年に冬季五輪が開催された。荻原市長は「市として意