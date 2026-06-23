取材に応じる日本サッカー協会の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクター＝23日、東京都文京区日本サッカー協会（JFA）の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターが23日、東京都内で取材に応じ、5月に就任した日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督について「優勝する意欲を持ち、緻密にやる指導者。今後の積み上げが楽しみ」と語り、24日で開幕1年前となる女子ワールドカップ（W杯）で目標に掲げる優勝への期待感