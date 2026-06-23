北海道帯広市のホルモン専門店「アダチホルモン」が23日までに、公式インスタグラムを更新。休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）が同店を訪れたことを報告した。「まさか…！！まさかの事件です」と書き出し、店舗スタッフと日村、妻でフリーアナウンサー・神田愛花との集合写真をアップ。「先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！」と伝えた。そして「こんな奇跡あってもいい