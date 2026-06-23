ファスナー製品の加工業務などの発注単価を著しく低く設定して取引先に委託していたとして、公正取引委員会は２３日、ファスナー製造大手「ＹＫＫ」（東京）に対し、下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（買いたたき）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、同社は２０２３年７月〜２５年１１月、主力工場がある富山県内の２１業者に対し、ファスナー製品の加工や検査などの業務を委託したが、本来想定さ