市川團十郎が、２０１７年６月２２日に３４歳で亡くなった妻・小林麻央さんの命日である２２日、ブログを更新。この日、客席に恩人の姿を見つけ、涙が出たことを明かした。「本日は麻央の祥月命日です」と切り出し、「生前に、私が福岡での公演をしていた時、あまり人生うまくいかない時でして、その時に、王貞治さんに急にお食事を誘われました。とても優しく、お人柄が大きく、素晴らしい方なのは皆様ご承知と思います。しば