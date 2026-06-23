チュニジア戦で2ゴール1アシストサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。20日（同21日）のチュニジア戦で大活躍した上田綺世の庶民的な私服が、大きな話題となっている。上田はチュニジア戦の前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシスト。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネ