Ｊ１神戸は２３日、Ｊ１横浜ＭのＭＦ渡辺皓太を完全移籍で獲得したと発表した。渡辺皓は身長１６６センチと小柄ながら、ボール奪取能力や攻撃参加に定評のあるボランチ。東京Ｖユース時代から世代別日本代表で活躍し、Ａ代表に招集された経験もある。１９年夏に横浜Ｍ加入後は、２２年のＪ１優勝や２３―２４年のＡＣＬ（現ＡＣＬＥ）準優勝に貢献した。神戸は、右膝の手術を受けてリハビリ中の元日本代表ＭＦ扇原貴宏が８月