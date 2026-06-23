◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）３連勝中だったロッテは、投打がかみ合わずに日本ハムに完敗を喫して４連勝を逃し、貯金が「１」となった。先発した広池康志郎投手（２３）は初回、２番の大塚からこの日最速１５３キロの直球で空振り三振を奪うなど簡単に２死を奪ったが、３番のレイエスに１６号ソロを被弾。痛恨の先取点を献上した。３回には８番の進藤に２号ソロを浴びると、１死二塁で大