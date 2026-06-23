◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは投打がかみ合い連敗を２でストップ。貯金を再び７とした。初回、レイエスの左越え１６号ソロで先制。３回には進藤の右越え２号ソロと水野、大塚の連続長打で２点を加え、リードを広げた。中盤は走者を出しても追加点を奪えなかったが、７回先頭の進藤が左翼線二塁打で出塁。続く山県のバントが内野安打となり無死一、三塁とすると、水野が一塁前