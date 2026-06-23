２歳で史上最年少童謡歌手としてデビュー以来、世界的に注目される「ののちゃん」こと８歳の村方乃々佳が２３日、都内で行われた舞台「『まんが日本昔ばなし』劇場」（８月５〜９日、東京・ＣＢＧＫシブゲキ！！）の製作発表会見に藤原紀香らと出席した。「まんが日本昔ばなし」の中から好きなエピソードを聞かれた村方は「舌切り雀（すずめ）です」と回答。登場人物のおじいさん、おばあさん、雀のセリフも含め、ストーリーを詳