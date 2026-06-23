女優の藤原紀香が２３日、都内で行われた舞台「『まんが日本昔ばなし』劇場」（８月５〜９日、東京・ＣＢＧＫシブゲキ！！）の製作発表会見に、８歳の小学生歌手・村方乃々佳らと出席した。１９７５〜９４年に市原悦子さん、常田富士男さんによる温かみのある語りとともに幅広い世代に愛された国民的アニメーションを舞台化。藤原は「まんが日本昔ばなし」の中で「鶴の恩返し」がお気に入りで「約束は守らないといけないと勉強