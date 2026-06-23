インスタグラムでクロップ氏と歩く様子を公開日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）のグループFでオランダ代表と2-2で引き分け、チュニジア代表に4-0で快勝と、順調に歩みを進めている。そんな日本代表のグッズを、元ドイツ代表FWトーマス・ミュラーが身に着けていたとして、話題を呼んでいる。グループJのアルゼンチン代表対オーストリア代表の試合を前に、ミュラーは「待ちに待ったW杯の試合！リオネル・メッシ率いるアル