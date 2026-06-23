気象庁が今日23日に発表した3か月予報によると、7月から8月は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温が平年より高くなる見込みです。熱中症に警戒が必要です。一方、降水量は全国的にほぼ平年並みとなる見通しです。7月・8月は全国的に気温高め向こう3か月(7月〜9月)の平均気温は、北日本で「平年並みか高い」、東日本、西日本、沖縄・奄美では「高い」見込みです。月別に見ると、7月と8月は全国的に気温が平年より高くなる予想で