◆トランプ大統領も2020年に「韓国など含むG11に拡大」主張韓国のG7加入論は今回が初めてでない。トランプ米大統領は1期目の2020年5月、G7を「古い時代の遺物」と指摘し、韓国・オーストラリア・インド・ロシアなどを招待して「G11体制」に拡大改編するべきと主張した。しかしロシア再参加に対する欧州国家の反対と米大統領選挙、新型コロナ拡大などが重なって議論は中断された。◆バイデン氏の側近、CSISが「韓・豪を含むG9拡大論