最近フランスで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）を契機に、西側陣営を代表する先進国クラブのG7に韓国を含めて「G8」に拡大するべきだという主張がまた提起された。韓国は国際社会安保寄与度、経済力、技術力の側面ですでにG7国家と肩を並べているだけに、50年以上も続いているG7体制の再編が必要な現時点に韓国が入るべきということだ。英オックスフォード大の国際関係学講師でシンクタンク「チャタムハウス」の韓国財