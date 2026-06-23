アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）と『名探偵コナン』のコラボグッズが、プリキュア プリティストアで23日に発売された。取扱店舗は常設店が東京・大阪・横浜・越谷・名古屋で、プリティストアオンラインでも発売されている。【写真】センス抜群な絵柄！プリキュアとコナンのコラボグッズ発売されたのは、アクリルスタンドとキラキラビッグ缶バッジ、アクリルコースターで、キュアアンサーとコナン君の2ショット絵柄と