俳優の及川奈央（45）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。新たな“所属”を報告した。【写真】「んん〜〜〜」と幸せそうな及川奈央及川は【ご報告】と題し、「この度、かねてより念願であった劇団狼少年に正式に所属する運びとなりました」と報告。「素晴らしい作品を届ける一員として、お芝居にも、日々の活動にも、より一層真摯に向き合ってまいります」と意気込んだ。続けて「まだまだ未熟な身ではございますが、