東京株式市場で日経平均株価が7万円を割り込みました。6万円台をつけるのは先週17日以来、4営業日ぶりです。日経平均株価は11日から22日まで8日連続で値上がりし、8000円以上、上昇していたため、23日は利益確定で株を売る動きが強まりました。