国内の製造開始から１５０年を迎えたマッチ業界が「ＳＮＳ映え」を意識したり、伝統産業と連携したりした新商品を投入し、話題を集めている。市場の縮小で苦境が続く中、国内生産シェアの８割を占める兵庫県内の業者は、マッチになじみが薄い若者らに狙いを定め、再起を目指している。（神戸総局森知恵子）「ここまで反響が大きいのは驚いた。新しい可能性があると感じている」創業１２６年の老舗メーカー「日東社」（兵庫