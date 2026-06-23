岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」最終回が１９日に放送された。神奈川県警刑事になった兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少期の１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が落命した事件の真相にたどりついた。事件当夜に田鎖家の前で刺され、同じ被害者と思われていた足利晴子（井川遥）が、実は密造拳銃の運び屋だった漁師の父が悲劇に見舞わ