この夏も、気温は高くなりそうです。新潟地方気象台が23日に発表した3か月予報によりますと、向こう3か月（7～9月）の気温は、期間の前半を中心に暖かい空気に覆われやすいため、高いでしょう。降水量はほぼ平年並みの予想です。夏の高温の要因となる“太平洋高気圧”や“チベット高気圧”については……チベット高気圧は北への張り出しは弱いものの、日本付近への張り出しは平年程度とみられ、太平洋高気圧は期間の前半は北