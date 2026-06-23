DCユニバースの新作映画『スーパーガール』が6月26日に日米同時公開される。 参考：『スーパーガール』超絶アクション収めた特別映像公開“パンク”なキャラクターポスターも 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク