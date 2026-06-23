エアアジア・グループは、運航規模を段階的に回復させ、8月までに全面的に回復させる。新たに釜山やバーレーン、ロンドン、バタム島などへの就航を発表しており、クアラルンプール〜バーレーン〜ロンドン/ガトウィック線は運航開始日を延期している。持続可能な事業規模と長期的な収益性の高い成長を支える路線を優先して拡大するという。燃料価格の下落に伴い、運賃の引き下げも段階的に行っていく方針。ボー・リンガム グループC