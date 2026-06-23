フルミネンセは22日、元ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの加入を発表した。契約期間は今年12月までとなっている。現在41歳のT・シウヴァはこれまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーなどで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセへ復帰。昨年夏のFIFAクラブワールドカップ2025でキャプテンマークを巻いて5試合にフル出場するなど主力として活躍していたが、昨年12月に契約を解除し、2度目のポルト加入を果たした。