フランス代表のディディエ・デシャン監督が、雷雨による2時間の中断について言及した。フランスメディア『レキップ』が伝えた。22日、FIFAワールドカップ2026のグループI・第2節でフランス代表はイラク代表と対戦した。初戦でセネガル代表相手に勝利を収めたフランスは、この試合でもエースが躍動。FWキリアン・エンバペの2ゴールなどで3ー0と勝利し、グループステージ突破を決めた。ラウンド32では日本代表とも対戦する可能