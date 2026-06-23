オーストリア代表は現地６月22日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｊ組）で、前回大会王者のアルゼンチン代表とダラス・スタジアムで対戦。リオネル・メッシに38分と90＋５分にゴールを許し、０−２で敗れた。アルゼンチン紙『infobae』によれば、試合後のインタビューでオーストリア代表のラルフ・ラングニック監督は、あと２日で39歳になるレフティを称えた。「ワールドカップの初戦で３ゴールを挙げ、今日