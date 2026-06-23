アーセナルがアストン・ヴィラに所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズに対して強い関心を寄せているようだ。22日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）では惜しくも準優勝に終わったものの、22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナル。ミケル・アルテタ監督のもとで黄金期を築くべく、今夏の移籍市場では複数のポジションの補強に動く見込みで、左ウイング（WG）や中盤、右サ