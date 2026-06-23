現地時間６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２戦で、前回王者のアルゼンチンがオーストリアと対戦。２−０で勝利し、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。アルゼンチンの勝利の立役者となったのが、リオネル・メッシだ。９分のPKはゴール右に外してしまうも、38分に先制点を挙げると、90＋５分には追加点をマーク。ハットトリックを達成した初戦のアルジェリア戦（３−０）に続き、チームの全得点を叩き出して勝