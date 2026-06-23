もちもち食感が特徴の「米粉ワッフル」。 提供するのは、SDGsにも取り組む時津町のカフェです。 時津町の国道206号に面した総合リフォームの専門店「ガイソー長崎店」。 そのショールームの中に、5月「CAFE FAAH時津店」をオープンしました。 広々とした明るい雰囲気の店内には、リフォーム会社ならではの技術やこだわりが詰まっています。 （ガイソー