俳優の横浜流星さんは6月22日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、ファンの間で反響を呼んでいます。【写真】横浜流星の新ヘアスタイル「濡れパーマカッコよ」横浜さんは「シュウ ウエムラ表参道ヒルズ店」を訪れた時の3枚の写真を投稿。強めのパーマとツーブロックで爽やかさの中にワイルドさも感じる髪形にイメージチェンジしています。顔周りがすっきりとし、横浜さんの造形美が際立っている印象です。ファンから