台風7号が北上する中、23日(火)は新たに台風8号が発生しました。また、23日(火)は九州など各地で雨が強まっています。これまでの一日の天気を振り返ります。■台風7号・8号 今後の進路は？【台風8号】まず新たに南の海上で発生した、台風8号についてです。23日(火)12時現在、台風8号はマリアナ諸島付近にあって西へ進んでいます。今後は進路を次第に北寄りに変えて、26日(金)頃には日本の南に達する見込みです。あまり発達すること