広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第４回・番外編は広島テレビの木村那津美アナウンサーがデイリースポーツのインタビューに応じた。今春から平日夕方に生放送中の『テレビ派』のメインキャスターに就任。“夕方の顔”としてのやりがいなどを聞いた。−改めてになるが、アナウンサーを志した理由は？「元々、国語の音読が好きで、小学生の時に褒められていたっていうこ