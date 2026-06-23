23日、沖縄は先の大戦末期の沖縄戦で犠牲になった人々を悼む「慰霊の日」を迎えた。糸満市摩文仁の平和祈念公園では「沖縄全戦没者追悼式」が営まれ、玉城デニー知事や高市総理らが参列。正午には犠牲者に黙とうがささげられ、式典で玉城知事は平和宣言を読み上げた。【映像】玉城知事が平和宣言（実際の様子）玉城知事は平和宣言の冒頭、沖縄戦から81年という年月の長さに思いを馳せ、「あの日、今と変わらず照りつける太陽の