資金繰りに困っている経営者を狙い、「ヤミ金」を営んでいたとみられる男3人が逮捕されました。白井正和容疑者ら3人は、飲食店を経営する男性ら4人に法定金利の7倍から12倍の違法な金利で金を貸し付け、利息を受け取った疑いが持たれています。白井容疑者らはウソの公正証書を作成し、法定金利を超えていないように見せかけていたということです。警視庁は認否を明らかにしていませんが、白井容疑者らが、2025年12月までの約3年間