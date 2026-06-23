「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が22日夜、Xを更新。高市早苗首相が飲食料品の消費税減税をめぐってした発言に対し、ツッコミを入れた。高市首相は22日の衆院予算委員会において、飲食料品の消費税減税の期限について問われ「実行されてから2年後には元に戻す。これははっきり申し上げる」などとはっきり述べた。ちなみに高市首相は今年1月、衆議院解散を表明した日の会見で「飲食料品について