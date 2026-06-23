お笑いコンビ「相席スタート」の山粼ケイが２３日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組の日本―チュニジア戦と同じ時間帯に現れた?謎の観客?について語った。日本時間２１日午後１時から行われたチュニジア戦で、日本は４−０で圧勝。ナイツの塙宣之に「サッカー見ました？」と聞かれた山粼は「見ました！」と答えた。試合が行われた時間は、吉本興業の大宮ラクー