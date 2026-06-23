俳優パク・ボゴムの所属事務所が、悪質な投稿を続けていたネットユーザーに対する法的対応の結果を明らかにした。6月23日、パク・ボゴムの所属事務所であるTHEBLACKLABELは公式コメントを発表した。【写真】ムキムキ…パク・ボゴム、ギャップ全開の肉体所属事務所は、「当社はファンの皆さまからの情報提供と独自のモニタリングを通じて、所属アーティストに対する悪質な投稿について継続的に法的対応を行ってきました」と説明した