【モデルプレス＝2026/06/23】宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、約14年ぶりとなるブランドリニューアルを実施。6月29日（月）より新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」のもとブランドを再構築し、ロゴなどを刷新。またほぼ全てのピザでモッツァレラチーズを20％増量するほか、同日より新レギュラーメニュー「ワールドチーズ」「オールスターミートBBQ」が登場。価格体系の見直しも行われる。【写真】ドミノ・ピザ新メニ