登録者60.9万人の人気YouTuber・青木歌音さんが2026年6月22日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、殺害予告を受けたと報告した。「喧嘩を売るんだったら、私も乗りますよ」「殺●予告をされたので動きます。」と題した動画で青木さんは、直近1年で3回目の殺害予告を受けたとした上で「いいかげんにしろ！ 私の時間を奪うんじゃねぇ！」と激怒。実際に脅迫を行ったXのアカウントを公開した。脅迫文には具体的な日時を示した上