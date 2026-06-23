天気予報でよく耳にする「台風」「熱帯低気圧」「温帯低気圧」。どれも同じ低気圧の仲間ですが、発生する場所や発達の仕組みには大きな違いがあります。今回はそれぞれの違いを分かりやすく解説します。台風や熱帯低気圧、温帯低気圧は、「低気圧」の仲間天気予報でよく見る天気図には「低気圧」がたびたび登場します。普段、私たちが天気予報で目にする低気圧の多くは「温帯低気圧」です。「台風」や「熱帯低気圧」、「温帯低気圧