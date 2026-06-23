タレントのベッキーが２３日、都内で行われたポータブル電源「ＡＯＲＡ１００ｍｉｎｉ」新製品発表会に出席。「芸能界のポータブル電源として頑張りたいです」と語った。この日公開された新ＣＭに出演するベッキーは、ポップでカラフルな衣装や家電に囲まれて撮影。「カラフルでハッピーな気分になりますね。４人のベッキーが出てきますが、全員ピアスを変えているんですよ。合計１６回ピアスを変えました。それすら楽しか