£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Ì£Á£Ó£Ó£Ó£Å£Ö£Å£Î¡×¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ã£á£î£ö£á¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤ó¤ÊåºÎï¤ÊÄ«Æü¤è¤êÄÀ¤àÍ¼Æü¤òËÍ¤Ï¿ä¤¹¡£¡×¡Ê£²£´Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥ª¥¿¥¯¤ä¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¸¦µæÀ¸¤¬º®ºß¤¹¤ë¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡££Ã£Ì£Á£Ó£Ó£Ó£Å£Ö£Å£Î¤ÎÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂçÅìÎ©¼ù¤Ï¥ª¥¿¥¯¤ÎÌò¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂçÅìÎ©