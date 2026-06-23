新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜 ２nd Season』を７月３日（金）から毎週金曜日夜25時30分よりWEB最速配信する。 『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』は、原作：ハム男／イラスト：藻によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲー