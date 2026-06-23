人気グラビアアイドルの伊織もえが22日、自身のXを更新し、人気アニメの舞台となった聖地近くでグラビア撮影をしたことを報告した。【写真】人ガラガラじゃん！有名アニメの聖地で記念撮影した伊織もえ定期的にオフショットを投稿している伊織は今回、「帰宅！今日は月刊伊織もえの撮影に行ってきまよー！スタジオの近くにスラダンの聖地あった…」と説明。水着姿の写真と『スラムダンク』の聖地で有名な踏切の写真を公開し